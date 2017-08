Crescono i negozi aperti a Milano in agosto

Uno dei problemi dell'estate in città è riuscire a trovare negozi aperti. Le cose però migliorano di anno in anno. Secondo quanto risulta sul portale web del Comune di Milano, gli esercizi commerciali aperti sono 2.025, contro i 1.670 del 2016. Si tratta di una crescita del 20%.

E per di più il portale cataloga le informazioni rese dagli stessi commercianti, per cui può anche darsi che un negozio sia aperto ma non compaia sulla mappa. Del resto sono anni che le abitudini dei milanesi cambiano. Le ferie non sono più concentrate per (quasi) tutti nelle settimane centrali d'agosto ma scaglionate e, inoltre, ormai a Milano ci sono tanti turisti.

Con conseguente necessità di tenere aperti i negozi. Così, per esempio, quelli aderenti a Federdistribuzione saranno aperti all'80% anche di domenica e al 70% anche a Ferragosto. Alimentari (panifici in primis), bar e ristoranti, ma anche supermercati, edicole, farmacie, negozi di vario tipo, i mercati scoperti e quelli coperti, e poi i servizi come gli ambulatori medico-veterinari.

Milano, in agosto, è sempre più a "serrande alzate".