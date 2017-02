Ecco i nuovi "negozi storici" della Lombardia

Ventotto nuovi "negozi storici" in sei diverse province lombarde: il riconoscimento è stato conferito da regione Lombardia ed è volto a valorizzare e sostenere le botteghe del commercio che hanno fatto "storia", appunto, in quanto punti di riferimento e spesso elementi attrattivi per i centri urbani. "Dietro queste insegne ci sono storie di vita significative, che raccontano l'identità regionale e un modo di fare attività economica in grado di durare nel tempo, nonostante la crisi, e i rapidi cambiamenti imposti dal mercato", ha spiegato Mauro Parolini, assessore regionale allo sviluppo economico.

I negozi sono stati inseriti nell'apposito "registro regionale" che esiste dal 2004. Il requisito principale è essere in attività da oltre cinquant'anni. E molte di queste attività sono in provincia di Milano. Di seguito ne diamo l'elenco.

Milano. Premiata Trattoria Arlati (1936), Pasticceria Villa Caffetteria (1896), Pescheria Moderna (1958), Calzature Beretta (1927), Ferramenta Al Murunasc (1921), La Musicale Del M° G. Guerrini (1964), Cartoleria Boati Claudio (1942), Orologeria Zebedia (1947), Macelleria Brigo (1964), Arienti Complementi D'arredo (1931), Nano Bleu (1949),

San Giuliano Milanese. Di Emme Bi (1963).

Vaprio D'adda. Colombo La Macelleria (1934).