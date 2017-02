Ecco Leoshop: un negozio di settanta metri quadrati interamente dedicato ai gatti

Settanta metri quadrati interamente dedicati ai gatti e al loro mondo. È Leoshop, negozio di via Fratelli Bandiera a Canegrate (Milano) che ha aperto a novembre 2016: una delle poche attività in Italia interamente dedicata al mondo dei felini domestici.

Il negozio è gestito da Fabrizia Rossi e Claudio Cecchetti che dopo un trascorso lavorativo totalmente diverso hanno deciso di alzare la serranda e aprire un'attività al benessere degli animali. «L'idea di aprire un negozio solo per gatti ci è venuta perchè, oltre ad esserne grandi amanti, ci sembrava che il gatto venisse spesso trascurato rispetto al cane», ha raccontato la coppia, genitori di 14 mici, a Legnanonews.

La particolarità? Sugli scaffali si trovano solo prodotti di medio-alto livello che normalmente non si trovano nella grande distribuzione e che non sono stati testati sugli animali. Non solo: oltre al cibo Leoshop offre servizi di tolettatura — senza alcuna discriminazione: sono ben accetti anche i cani, ma di piccola taglia —, oltre a consigli per l'alimentazione e diete personalizzate, accessori e gadget.