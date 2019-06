Assorbenti, coppette mestruali e sex toys: a Milano il primo negozio dedicato alla vagina

Non è un sexy shop, ma è un negozio interamente dedicato all'intimità femminile. È la "Bottega della Luna" di Via Stoppani a Milano e sugli scaffali dello store — un piccolo negozio soppalcato sulla cui vetrina campeggia un vistoso neon rosso con la scritta "I love my vagina" — si trovano coppette mestruali, assorbenti compostabili in cotone biologico, detergenti intimi a Ph differenziato, ma anche sex toys per il piacere esclusivamente femminile.

Il negozio ha aperto ufficialmente il 28 maggio per la "Giornata internazionale per l'igiene mestruale", ma l'avventura della società è iniziata nei primi anni Duemila (più precisamente nel 2003) come primo sito di e-commerce dedicato alle donne e alle ragazze. È stato proprio il sito a portare in Italia la coppetta mestruale Mooncup sulla quale si è consumata quasi una mezza crisi in parlamento: da una parte il Pd che chiedeva di abbassare l'Iva sull'acquisto degli assorbenti e il Movimento 5 Stelle che replicava "utilizzate le coppette mestruai". Peccato che questo prodotto, oltre a non essere particolarmente conosciuto, non sia adatto a tutte le donne (ad esempio per le giovanissime).

Sempre riguardo l'argomento mestruazioni all'interno del negozio ci sono dei libri e delle guide per i genitori che non sanno come affrontare l'argomento con le figlie adolescenti. Non solo: sono in vendita anche degli assorbenti pensati per le giovani che hanno a che fare con il primo ciclo, prodotti raccomandati dalle ostetriche Seao al cui interno c'è anche un coupon per avere la prima visita ostetrica gratuita.