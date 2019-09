Gli scooter elettrici NIU sbarcano a Milano: testati all’e-mob e il primo store sui Navigli

Milano è considerata una delle città con il più alto potenziale di mobilità elettrica in tutta Europa. La continua crescita delle flotte sharing e la ricerca di soluzioni di mobilità sostenibile, ha portato NIU e i suoi partners a inaugurare il primo Flagship Store milanese NIU, operato dal Partner Ufficiale Francesco Zhou, che aprirà il 5 ottobre 2019 in Corso San Gottardo 9. Questo negozio, dedicato solo ai veicoli NIU, offrirà agli appassionati di moto e agli utenti la possibilità di conoscere in prima persona i prodotti del Brand, nonché il suo sostenibile e rivoluzionario concetto di mobilità urbana.

NIU intende utilizzare questo tipo di negozio per creare un contatto diretto con i clienti, creando un'esperienza completamente nuova per l'acquisto di uno scooter elettrico. In vista dell’apertura a ottobre, NIU Technology sarà presente all’E-Mob, 3 ̊ edizione della conferenza nazionale sulla mobilità elettrica dal 26 al 28 settembre al Palazzo della Regione. All’evento una flotta di scooter, tra cui anche test drive, sarà messa a disposizione dei partecipanti, in modo da poter quindi non solo guardare ma anche testare la potenza degli scooter elettrici NIU. “In programma c'è l’apertura di punti vendita in tutta Italia partendo da Milano, entro il 2020 Roma e Firenze, per poi proseguire con Napoli, Genova ed altre città, per garantire la copertura di distribuzione sul territorio nazionale il prima possibile dei NIU Flagship Store” afferma il CEO Francesco Zhou. “Anche il canale del B2B sarà di nostra competenza, con collaborazioni con compagnie Scooter Sharing, Food Delivery, e servizi di mobilità elettrica integrata.”

Allo stand NIU infatti sarà possibile visionare lo scooter elettrico per il trasporto merci NCargo, l’M+ e l’NSharing, appositamente progettato per le flotte di scooter sharing, in particolare da GoVolt, che intende rivoluzionare nel 2020 il traffico urbano di Milano. In qualità di leader mondiale nel settore della mobilità urbana intelligente, NIU progetta, produce e vende scooter elettrici intelligenti ad alte prestazioni. Dalla sua fondazione nel 2014 a oggi, NIU è passato da vendere un solo prodotto in Cina a essere un marchio globale in Europa e Asi

a. Pur presentando un design comune che enfatizza stile, libertà e tecnologia, la gamma NIU risponde a diverse esigenze di differenti target di moderni cittadini, impegnato a cambiare il pendolarismo urbano a livello globale. Ulteriori informazioni riguardo e_mob sono disponibili su emob-italia.it e riguardo NIU Flagship NAVIGLI su www.niubilitytech.eu e su Facebook si può partecipare all’evento per l’apertura a questo link.