Nocciole, sempre più richieste ma poco coltivate in Lombardia

Più nocciole in Lombardia. La richiesta del frutto è in cresita da parte dell'industria alimentare, e l'Italia è il Paese che ne consuma di più al mondo. Ma al momento ne importiamo - dalla Turchia - circa il 30% del fabbisogno. Un dato che la giunta della Lombardia vorrebbe contribuire ad invertire, partendo da quasi zero visto che in tutta la Regione le nocciole sono coltivate solo in 127 ettari sui 71 mila nazionali.

Ideali in particolare le zone pedemontane e montane. Per sviluppare questa coltivazione, l'assessore all'agricoltura Fabio Rolfi e il consigliere regionale Alessandro Corbetta, entrambi leghisti, pensano a inserire misure specifiche sulle nocciole nel piano di sviluppo rurale. Per esempio un sostegno al reddito per i primi cinque anni, se un imprenditore agricolo intende investire creando un noccioleto.

Rolfi e Corbetta pensano soprattutto alle "intere zone con terreni agricoli abbandonati o che necessitano di essere riconvertiti perché non più redditizi".