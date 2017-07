Noleggio a Lungo Termine: la soluzione per le aziende moderne

Al giorno d’oggi sono sempre di più gli imprenditori che scelgono la soluzione del noleggio a lungo termine delle auto aziendali, preferendola all’acquisto dei veicoli. Le ragioni per le quali questa decisione risulta felice nella maggior parte dei casi sono molteplici. Giadil Consulting, azienda specializzata in soluzioni per il noleggio a lungo termine per aziende e privati, mette in luce questi specifici vantaggi:

1. Niente sorprese per il portafoglio

Il possesso di un’automobile porta a una serie di spese, alcune fisse quali assicurazione e bollo, altre variabili, come per esempio i costi per la benzina, riparazioni di eventuali rotture del mezzo ecc. In questo modo il veicolo costituisce una sorta di punto interrogativo negativo nel bilancio mensile. Al contrario, un’auto noleggiata a lungo termine rappresenta una spesa certa, che non lascia nulla al caso: una volta fissato il prezzo non ci saranno variazioni inattese.

2. Niente svalutazione

I beni materiali, una volta acquistati, non vengono mai rivenduti allo stesso prezzo, perché il bene usato, inevitabilmente, si svaluta. Quando si ha un’automobile di proprietà ciò rappresenta un ulteriore fattore di perdita, mentre grazie al noleggio a lungo termine dei veicoli aziendali è possibile passare da un modello ad un altro senza la preoccupazione di dover dismettere il primo rischiando di perdere denaro.

3. Auto sempre nuova

Un veicolo di proprietà è destinato a seguire l’inevitabile decorso materiale dei beni, costituito dalle tre fasi “nuovo”, “usato” e “vecchio”. Grazie al noleggio a lungo termine invece si ha la possibilità di passare ad un modello nuovo ogni volta che se ne ha l’esigenza, guidando potenzialmente ogni giorno una macchina in condizioni perfette.

4. Soluzioni per ogni esigenza

Una volta acquistata un’auto si ha a disposizione una certa quantità di optional che difficilmente potranno essere cambiati col variare delle esigenze. Al contrario, noleggiando una vettura, specialmente se tramite un’azienda specializzata anche nella consulenza, si possono scegliere gli optional da includere, si può gestire il periodo di noleggio ed è possibile stabilire il prezzo, il tutto in base alle proprie esigenze personali e aziendali. Avere una flotta aziendale studiata su misura rappresenta un vantaggio notevole, soprattutto se è possibile cambiare le opzioni in modo facile e veloce col cambiare delle necessità. Infatti con il noleggio sia le pratiche burocratiche sia la consegna effettiva dei mezzi avvengono nel giro di poco tempo e il cliente è subito pronto per guidare l’auto in Italia e all'estero.

5. Restituzione veloce e facile

Quando il periodo di noleggio termina è possibile scegliere se rinnovare o cessare la pratica ed entrambe le opzioni non comportano dispendio di tempo, anzi sono processi facili e veloci. Inoltre nel caso di una restituzione, l’eventuale rimessa a nuovo del mezzo è a carico del noleggiatore, mentre nel caso di rinnovo si può agilmente passare a un modello differente o più recente. Alcune agenzie consentono anche di acquistare il veicolo precedentemente noleggiato ad un prezzo conveniente, nel caso si decidesse di fare questo salto.

In conclusione si può affermare che il noleggio a lungo termine sia un ottimo modo per risparmiare tempo e denaro e per guidare una macchina sempre in ottime condizioni. La versatilità delle molte soluzioni proposte fa sì che questa tipologia di acquisizione delle auto e di altri mezzi aziendali si stia affermando sempre di più nel mercato automobilistico e che gli imprenditori ritengano a buona ragione di effettuare un investimento migliore scegliendo questa soluzione. Per maggiori informazioni sul noleggio a lungo termine sia per privati sia per le aziende (anche di auto ibride) consultare il sito web: http://giadilconsulting.com/

GIADIL, con il suo team di professionisti che si avvale della collaborazione del personale altamente specializzato messo a disposizione dalle più importanti società di noleggio, offre ai clienti una consulenza completa che individua i trend e le best practice del mercato per adattarli alle reali esigenze di mobilità di ognuno di loro.