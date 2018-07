Anche quest’anno in occasione di Estate Sforzesca tornano dal 10 al 23 agosto per sei serate Notturni in Castello, una XXV edizione come sempre curata dell’Associazione Amici della Musica Milano e con l’orchestra residente Milano Chamber Orchestra: sei concerti con solisti e interpreti di fama internazionale per celebrare la grande tradizione italiana con incursioni nel tango argentino, nella musica da film e con l’originale rappresentazione scenica di un’opera d’arte.

La rassegna prende il via il 10 agosto con VIVALDI Le Quattro Stagioni: i quattro celebri concerti per violino di Antonio Vivaldi, saranno interpretati da Glauco Bertagnin, per molti anni primo violino dei Solisti Veneti. L’11 agosto è la volta del recital lirico VERDI/PUCCINI/MASCAGNI Italian Opera Gala: tre solisti fanno rivivere le drammatiche e struggenti eroine pucciniane, i tormentati personaggi di Mascagni, gli eroi verdiani terribilmente umani.

Si cambia registro per la serata del 17 agosto con MORRICONE/PIOVANI/ROTA Le più belle colonne sonore, una serata all’insegna del cinema con le più celebri colonne sonore dei tre premi, autori delle indimenticabili melodie di C’era una volta il West, Il Padrino e La vita è bella solo per citarne alcuni.

Il 18 agosto con Teatri 35 torna sul palco di Notturni in Castello CARAVAGGIO Tableaux vivants dall'opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio uno spettacolo dal grande impatto emotivo che mette in scena ben 19 capolavori del Caravaggio che prendono vita sul palco, accompagnati da un’accurata scelta di brani musicali dal repertorio barocco.

Ancora colonne sonore per il penultimo appuntamento del 22 agosto con MUSIC FOR FANTASY Harry Potter, Il Trono di Spade, Il Signore degli Anelli che attraverso toni solenni, melodie di ampio respiro, temi imperiosi fanno rivivere le gesta epiche e agli scenari maestosi del cinema fantasy.

Infine il 23 agosto con PIAZZOLLA Alessandro Quarta plays Astor Piazzolla va in scena il nuovo progetto di Alessandro Quarta, talentuoso violinista salentino che reinterpreta i grandi successi del maestro argentino Astor Piazzolla.



