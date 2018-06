Novità Arredo bar: Frigomeccanica presenta Be-Like

In esclusiva per MilanoToday Frigomeccanica presenta Be-Like, una linea d’arredamento per bar, pasticceria e gelateria che unisce all'eleganza di uno stile retrò un tocco di accattivante modernità.

Be-Like, un arredo bar Vintage dal tocco moderno

Il nuovo arredo bar Be-Like ha uno stile inconfondibile, unico nel suo genere, che darà al locale un senso di freschezza e di pulizia: una scelta vincente per un locale di classe, in grado di regalare ai clienti momenti piacevoli e rilassanti, in un ambiente confortevole ed elegante.

Secondo Andrea Pilotti, web marketing manager di Frigomeccanica: “Be-Like è una linea studiata nei minimi dettagli per soddisfare le esigenze di ogni cliente: per chi voglia rendere il proprio locale un punto di incontro, un luogo caldo ed accogliente dove fare una piccola pausa, in cui conoscere nuove persone ed incontrare vecchi amici. Be-Like è in grado di offrire tutto questo a chi deciderà di affidarsi ai suoi servizi. La linea Be-Like offre diverse soluzioni, in grado di soddisfare le esigenze di tutti.”

BE-LIKE FASHION

Be-like offre un'ampia gamma di scelte: si parte con Be-Like fashion, una linea che, grazie al suo colore Rovere Nottingham, arricchito dal bianco splendente delle superfici, è l'ideale per chi è alla ricerca di un ambiente moderno, senza tuttavia rinunciare ad un tocco di vintage, che regalerà all'ambiente eleganza e raffinatezza. La linea Be-Like fashion offre la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di drop in, moduli refrigerati, vetrine. Grazie a questo, il locale potrà contare su tutti i confort più all'avanguardia, senza dimenticare l'importanza del design.

BE-LIKE SELFIE

Si prosegue con una linea ispirata alla natura, ideale per regalare all'ambiente un senso di freschezza e di qualità, donandogli un'atmosfera calda e delicata, attraverso arredi che mettano in luce i punti di forza di un locale che fa dell'accoglienza e della serenità degli ambienti il suo motto. Be Like Selfie è una linea unica nel suo genere, che unisce al gusto del passato la modernità del presente, rendendo così il locale un posto in cui si abbia la sensazione di trovarsi in un ambiente familiare, dove rivedere vecchi amici e fare nuove conoscenze sia sempre un piacere.

BE-LIKE CHAT

Con questa linea, il locale respirerà un'atmosfera cosmopolita, calda ed accogliente al suo interno. Be-Like Chat è l'ideale per chi ha deciso di puntare su un locale dal fascino internazionale, in cui diverse culture ed usanze si incontrano tra loro in un ambiente unico e rassicurante, arredato con il meglio che il mercato del made in Italy può offrire.

Be Like Chat, grazie all'olmo vintage, autentica punta di diamante della linea, unita al grigio antracite dei pannelli del banco e le lavagne poste sul retro, è sinonimo di comunicazione, di colore, di fascino. L'eleganza e la sensazione di calore e familiarità sono garantiti dal pannello luminoso con led (optional).

BE-LIKE FUNKY

Questa linea è stata studiata per un locale che fa della polivalenza il suo punto di forza: sia che si entri per fare colazione, o per gustare un aperitivo, oppure semplicemente per una tazza di thè in compagnia dei vecchi amici, sarà impossibile non rimanere colpiti dalle eleganti sfumature di legno sbiancato su sfondi antracite, che regaleranno al locale un'atmosfera tranquilla e rilassante.

BE-LIKE SOCIAL

Be-Like Social punta sulla classe del minimal style, in cui si esalta il contrasto tra il nero e il bianco, dove le linee bianche dei banchi sono integrate da oggetti di grafica vintage. Tutto questo per un locale dal carattere social, dove gustare un buon caffè avendo la possibilità di rimanere connessi col resto del mondo. Un locale in cui sarà impossibile sentirsi soli, in cui si avrà sempre la sensazione di essere in un ambiente familiare e rassicurante.

LA SCELTA DEI MATERIALI D’ARREDO PER BAR E PASTICCERIA

Per quanto riguarda le combinazioni, la scelta è davvero ampia: per il pannello anteriore si può scegliere una combinazione tra i colori bianco, nero, olmo vintage e yellow stone wood.

Per i materiali bancaline si può scegliere tra i classici ed eleganti colori bianco e nero, oppure l'opzione marmo sintetico, nei colori caledonia, amiata, nero notte e polar white.

Per quanto riguarda i materiali piano bancalina bassa, la scelta è tra i raffinati colori cementina color silver e cipria. Per i materiali banco lavoro si propongono i colori acciaio inox e bianco laminato.

Se si vuole arricchire ancora di più la linea del locale con la scelta di opzioni aggiuntive, le idee non mancano: si va dalla sofisticata alzata retro con teca in vetro satinato con retroilluminazione a led, al sostegno in metallo e vetro satinato, fino al pannello luminoso a led.

Frigomeccanica: una realtà imprenditoriale tra design d’arredo e tecnologia di refrigerazione

Il gruppo Frigomeccanica è una realtà aziendale esclusivamente italiana, che annovera marchi prestigiosi come Frigomeccanica, Officine 900 e Stiltek.

Il gruppo è rinomato per la qualità dei servizi offerti, unita ad una professionalità, competitività ed esperienza sia nazionale che internazionale senza eguali nel campo dell'arredamento per locali: caratteristiche che fanno di questo gruppo il leader di questo settore.

Frigomeccanica è un gruppo attivo nel campo dell'arredamento bar, pasticcerie, gastronomia, alimentari, vetrine per gelateria e arredi per panetteria . Il gruppo, che vanta un'esperienza di oltre 40 anni, ha sempre fatto della ricerca tecnologica e dell'estetica i suoi punti di forza.

L'esperienza e la passione hanno consentito all'intero gruppo di offrire quanto di meglio è a disposizione sul mercato.