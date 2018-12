Milano, prima città per addetti nelle imprese: 300mila quelle attive

Milano è la prima città in Italia per numero di addetti nelle imprese e la seconda per le imprese attive: nel 2018 2,2 milioni di persone (13% del totale in Italia) per 300mila imprese attive (quasi il 6% del totale nazionale). A dirlo è un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati del registro delle imprese al terzo trimestre 2018 e 2017.

I maggiori settori a Milano

Tra i settori che pesano di più a Milano, si trovano le attività commerciali (75 mila imprese), le costruzioni (41 mila), le attività immobiliari (30 mila) e manifatturiere (29 mila) mentre tra i principali settori crescono soprattutto la finanza (+4,2%), ricerca e attività professionali (+3,9%), le attività di istruzione (+3,8%), sanità (+3,5%), comunicazione (+3,5%). Continua la crescita della ristorazione (+2%).

Il quadro italiano

Sul podio della classifica nazionale Roma, al primo posto, Milano, al secondo, e Napoli, terza classificata. Significativa la crescita avvenuta che ha interessato le tre città in questo settore nel corso dell'ultimo anno: rispettivamente +1,4%, +1,3% e + 1,5%. Tra gli ambiti con maggiore presenza il commercio, le costruzioni, le attività immobiliari e quelli manufatturiere.

A livello regionale le imprese sono 818mila, con 4 milioni di addetti, stabili per crescita rispetto al 2017 (+0,1%). Tra le prime citta in Italia anche Brescia e Bergamo. A primeggiare Roma, che ha 360 mila imprese (il 7% del totale in Italia) e 1,5 milioni di addetti. Al terzo posto ci sono Napoli per imprese (242 mila, 4,7%) e Torino per addetti (748 mila, 4,4%). Stabili a 5,2 milioni le imprese nazionali, grazie al rafforzamento delle città maggiori: a Roma +1,4%, a Milano +1,3%, a Napoli +1,5%.

Il quadro regionale

Milano, Monza, Brianza e Lodi insieme contano 382 mila imprese, soprattutto nel commercio (95 mila), costruzioni (56 mila), manifatturiero (40 mila). Insieme i tre territori pesano il 7,4% del totale nazionale, con picchi per le imprese nella ricerca e attività professionali col 16%, nelle attività immobiliari col 15%, nella comunicazione col 14%.

Le imprese lombarde. La Lombardia chiude il 2018 con 818 mila imprese attive e circa 4 milioni di addetti. Numeri che ne fanno la prima regione italiana, pesando il 16% del sistema imprenditoriale italiano e il 24% degli addetti delle imprese nazionali. Tra le province dopo Milano che è prima con 303 mila imprese e 2,2 milioni di addetti, vengono Brescia (con 106 mila imprese e 412 mila addetti) e Bergamo (con 85 mila imprese e 385 mila addetti), tra le prime anche in Italia. Tiene il sistema imprenditoriale lombardo, +0,1%, anche se registrano andamenti positivi solo Milano (+1,3% le imprese) e Como (+0,1%). Stabili Monza, Lodi, Bergamo. Il dato degli addetti in regione è di 4 milioni con punte a Milano (2,2 milioni), Brescia e Bergamo (circa 400 mila), Monza e Varese (oltre 200 mila). Il settore che pesa di più è il commercio con quasi 200 mila imprese, seguito dalle costruzioni (133 mila) e dal manifatturiero (95 mila).