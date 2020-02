Tornano le giostre alla Città Satellite: ecco il nuovo luna park sulle ceneri di Greenland

Giostre, bambini, attrazioni e famiglie torneranno ad affollare Città Satellite. Dalle ceneri dell'ex Greenland sorgerà di nuovo un Luna Park. Martedì mattina il comune di Limbiate, il Parco delle Groane e il privato che si occuperà del rilancio del sito, la Società Parco Giochi Groane Srl, hanno messo la firma sulla convenzione per il recupero dell'area.

Con la sottoscrizione del documento che mette di fatto l’investitore privato nelle condizioni di ripartire con il recupero e la valorizzazione dell’area che ospiterà ancora un luna park si chiude un lungo iter per la valorizzazione di Città Satellite ormai abbandonata da oltre un decennio.

“Esprimo estrema felicità nel vedere chiuso questo lungo percorso che oltre a portare benefici in termini economici e di sovrastrutture, avrà come sfondo la rivitalizzazione di un’area attraverso un maggior grado di fruibilità per le famiglie. Più partecipazione da parte dei cittadini significherà anche riportare la sicurezza in una zona che, dopo la chiusura del parco giochi, è risultata degradata e teatro di episodi di illegalità. Per quanto riguarda il Parco delle Groane, il recupero di Città Satellite avrà una serie di ricadute positive. Sarà ovviamente nostro compito monitorare con estrema attenzione e puntualità il flusso di traffico automobilistico che verrà necessariamente a crearsi. Lo step successivo potrebbe essere lo studio di nuove forme di mobilità green che meglio si inseriscano in un contesto naturale quale è un’area protetta” ha commentato il Presidente del Parco delle Groane Roberto Della Rovere.

La "tassa" per finanziare le piste ciclabili

La convenzione, tra le altre cose prevede, che la società versi per ogni veicolo che sosterà nei parcheggi la somma di due euro ripartita in parti uguali tra il Comune di Limbiate e il Parco delle Groane. Il Parco delle Groane investirà questi soldi per lo sviluppo di nuove piste ciclabili. Proprio per limitare l’utilizzo dell’automobile per raggiungere un’area ben collegata alle città vicine da un fitto reticolo di piste ciclopedonali per intero situate all’interno del Parco delle Groane, la società si impegna a realizzare il completamento della pista che da Via Laghetto conduce all’entrata di quello che sarà il nuovo luna-park di Città Satellite.

Allo stesso modo la società si impegna a realizzare e a gestire a proprio onere e spese l’area pic-nic che sorge all’ingresso dell’area. Sarà sempre di pertinenza della società la viabilità di accesso al luna-park partendo dal Rondò Sud, la relativa manutenzione, la segnaletica verticale e orizzontale nonché la rimozione dei rifiuti abbandonati a margine strada.