Milano, Amazon si prende il “palazzo di vetro”: ecco la nuova sede da 17mila metri quadri

Amazon ha annunciato che a breve aprirà i nuovi uffici direzionali nel cuore di Milano. Il colosso dell’e-commerce sposterà la propria sede italiana in un nuovo edificio di oltre 17.500 mq in viale Monte Grappa 3.

“Le nuove strutture - ha spiegato l’azienda in un comunicato - saranno il luogo di lavoro per tutti gli oltre quattrocento dipendenti corporate attualmente impiegati a Milano dalle società del gruppo e forniranno spazio sufficiente per ospitare un totale di oltre mille e cento dipendenti".

“Celebriamo un nuovo passaggio chiave per Amazon in Italia - ha dichiarato François Nuyts, country manager di Amazon in Italia e Spagna -. Siamo felici che questo eccezionale edificio diventi la nuova sede per il nostro talentuoso team attuale e per tutti coloro che si uniranno a noi in futuro”.

La nuova sede direzionale di Amazon sarà situata in viale Monte Grappa 3, nel pieno centro finanziario della città. Il nuovo edificio sarà il frutto del restauro di uno dei centri direzionali più rappresentativi di Milano degli anni Settanta, simbolo per decenni della Marie Tecnimont. Tra le opere più importanti di restauro, sicuramente, la nuova facciata a vetri che migliora e amplifica la trasparenza e l'illuminazione degli interni e che, dall’esterno, dà un imponente colpo d’occhio.

Il complesso è costituito da due edifici simmetrici collegati a tutti i livelli da un blocco centrale. Proprio nello spazio tra i due edifici sorgeranno la piazza interna coperta da una grande volta e le ampie terrazze panoramiche situate ai piani superiori di entrambi gli edifici.

A settembre scorso, invece, Amazon aveva inaugurato un nuovo centro di smistamento sempre a Milano, in zona Porto di Mare. Il nuovo deposito, oltre quattromila metri quadri di superficie, “è un nuovo importante passo avanti nel nostro percorso di sviluppo in Italia e ci aiuterà - aveva spiegato il vicepresidente di Amazon Logistics, Philippe Hemard - a soddisfare la richiesta dei clienti Amazon di un servizio di consegna più rapido e flessibile".