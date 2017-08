Vigili, assistenti sociali, tecnici: nuove assunzioni al Comune di Milano

Il Comune di Milano si prepara ad assumere 252 persone oltre ai 178 che si stanno selezionando in questi mesi attraverso i concorsi.

E' emerso dal documento di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019. Oltre che negli uffici tecnici il nuovo personale sarà destinato alle politiche sociali e alla polizia locale (agenti e ufficiali).

Dei 252 neo assunto, 118 proverranno dallo scorrimento di graduatorie esistenti, 88 saranno profili amministrativi che serviranno a rendere più snelli i servizi, 72 i profili tecnici per seguire le opere pubbliche e infrastrutturali, 18 gli assistenti sociali e gli addetti ai servizi socio-assistenziali, 16 gli addetti a servizi culturali e museali. Inoltre, 44 le nuove assunzioni in polizia locale.

«Nel definire questo piano - spiega l’assessore al lavoro e al personale Cristina Tajani - abbiamo voluto dare particolare attenzione all’immediata agibilità del piano assunzioni. Si è deciso di dare corso alle assunzioni programmate prevalentemente mediante scorrimento delle graduatorie esistenti, peraltro in scadenza a dicembre 2017. Le scelte occupazionali di fondo sono state: prestare particolare attenzione a garantire la copertura del personale dell'area dei servizi sociali; un investimento importante sulle professionalità tecniche che sono quelle che devono sostenere l'Amministrazione nella realizzazione delle grandi opere pubbliche; infine l'investimento per garantire la sicurezza con più agenti e ufficiali. Prosegue inoltre per l’anno educativo 2017-2018 l’impegno di assicurare gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi all’infanzia».