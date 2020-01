Il nuovo catalogo UTAT VIAGGI 2020 dedicato agli Stati Uniti e al Canada, disponibile ora

L’ampia programmazione, che tuttavia rappresenta un riassunto di un’offerta ancora più vasta (280 pagine) pubblicata su sito, conferma la vocazione dell’operatore di specialista assoluto sulla destinazione, quest’anno sottotitolata con la dicitura “Nord America d’Autore”.

Passione, competenza, flessibilità nell’offrire proposte mirate, e innovazione costante sono gli elementi chiave che Utat Viaggi ritiene suoi segni distintivi. La copertina del catalogo si ispira al suo concept globale che nel 2020 fa riferimento all’aspetto naturale, paesaggistico, alla cultura e alle tradizioni native, alla storia. .Il 2020 è infatti anche un anno particolarmente speciale: si celebrano i 400 anni dall’arrivo dei primi Padri Pellegrini, sbarcati sulla costa del Massachusetts, nell’attuale Plymouth, per dare il via alla Prima Colonia. È grazie all’atto di coraggio di questi 102 intrepidi uomini e donne, che ebbe inizio il Nuovo Mondo. Quindi quale momento migliore per scoprire o riscoprire questa terra, i suoi scenari, i suoi colori ed i suoi paesaggi? Un’intera sezione del catalogo è dedicata a questo.

Inoltre: 50 partenze garantite di gruppo in lingua italiana, tour speciali firmati Utat con accompagnatore dall’Italia, 70 diversi itinerari in Self Drive, estensioni mare alle Hawaii e ai Caraibi, soggiorni nei Ranch, nelle Piantagioni, in Hotels storici e in appartamento, e la nuova sezione Glamping - il campeggio di Lusso, a copertura dell’intero territorio nord-americano, da est a ovest, dalle Montagne Rocciose agli Stati del Sud, dai parchi nazionali alle grandi città tra le più iconiche al mondo.

Last but not least: nell’anno che celebra le Suffragette americane e il voto alle donne negli Usa, 3 itinerari assolutamente speciali legati alle donne ma da suggerire e proporre a tutti coloro che amano e inseguono il bello e la cultura come antidoto al mondo che incalza.