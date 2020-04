Milano, finanziamento da 265 milioni di euro per il nuovo ospedale Galeazzi

Gsd Real Estate Srl, società interamente posseduta dal Gruppo San Donato e deputata alla realizzazione del nuovo Ospedale Galeazzi, ha firmato lo scorso 2 aprile un finanziamento a 7 anni per un importo complessivo di circa 265 milioni di euro. La struttura è già in fase in avanzata di costruzione presso l’ex area Expo a Milano, ribattezzata Mind. Il cantiere è stato infatti aperto con gli scavi a settembre 2018 e il fabbricato è attualmente al nono piano sui sedici previsti. Il nuovo ospedale è previsto entrare in funzione nel 2023 e sarà accreditato col Sistema Sanitario Nazionale.

Grazie all’integrazione fra l’Istituto Ortopedico Galeazzi e l’Istituto Clinico San Ambrogio, il nuovo Galeazzi avrà tutte le principali specialità cliniche, sarà anche sede universitaria e di ricerca scientifica, con una capacità a regime di circa 600 posti letto, e spazi che permettono future estensioni fino ad un massimo di circa 900 posti letto, su una superficie di oltre 150.000 metri quadri, all’interno di un edificio di 16 piani.

Il Gruppo San Donato si è avvalso dell’assistenza di Rothschild & Co e di Gk Investment Holding per quanto concerne gli aspetti finanziari dell’operazione, inclusa la selezione delle banche finanziatrici, la strutturazione del finanziamento e la negoziazione dei termini economici e commerciali dello stesso, unitamente al supporto dello studio BonelliErede per tutti gli aspetti legali connessi alla negoziazione e perfezionamento della documentazione societaria e finanziaria relativa all’operazione. Le banche finanziatrici – Banca Imi Spa, Banco Bpm Spa, Banca Nazionale del Lavoro Spa, Intesa San Paolo Spa, Unicredit Spa – sono state assistite da Legance Avvocati Associati per gli aspetti legali connessi all’operazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.