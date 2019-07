San Siro, per il nuovo stadio Milan e Inter a caccia di partner

Milan e Inter sono già al lavoro per cercare partner privati, in modo che il progetto del nuovo stadio abbia un sostegno di carattere economico. Dall'altra parte il Comune di Milano, che ha ricevuto un progetto di fattibilità dalle due società calcistiche, sta studiando il corposo dossier (di quasi un migliaio di pagine) e contemporaneamente sta valutando il valore economico del Meazza, che è di proprietà comunale.

Palazzo Marino vuole ovviamente capire il valore dell'impianto soprattutto in caso di eventuale abbattimento. Tornando ai due club, l'idea è quella di creare StadCo e RealCo, due new companies che realizzerebbero, rispettivamente, l'impianto sportivo e i correlati edifici immobiliari, come le residenze, il centro commerciale, i ristoranti e l'hotel.

I club stanno dunque cercando partner economici nell'ambito immobiliare, soprattutto Sgr che andrebbero a gestire un fondo immobiliare creato ad hoc. Il progetto totale dovrebbe costare circa un miliardo e duecentomila euro.