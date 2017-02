Milano, ex palazzo Philips: apre nuovo hotel di lusso, arredi con gli street artist

Affacciato su Piazza 4 novembre, sul lato ovest della Stazione Centrale di Milano, il palazzo sede storica della Philips, risalente al 1949, da tempo inutilizzato, dopo una serie di lavori di ristrutturazione partiti nel 2014, diventerà a fine febbraio NYX Hotel Milano, un 4 stelle di 11 piani da 299 camere con 21 suites.

"Con NYX Hotels, il gruppo Leonardo Hotels lancia il suo quarto marchio, emblema di una generazione di hotel totalmente nuova, scegliendo Milano e l'Italia come primo paese in cui investire per affermarsi in Europa. Dopo il capoluogo lombardo, altri NYX hotel nel corso di quest'anno apriranno a Praga, Monaco di Baviera e Madrid", si legge in una nota dell'azienda.

L'hotel si pone come un vero e proprio palcoscenico in cui artisti, rigorosamente locali, possono realizzare e mostrare le loro opere, installazioni e oggetti di design esclusivi negli ambienti interni e all'esterno della struttura.

Oltre agli eventi musicali, ci sarà anche spazio per esposizioni d'arte contemporanea. Arredi a accessori sono stati appositamente progettati per l'hotel e i suoi ambienti da aziende italiane celebrando il "made in Italy". L'interior designer che ne ha curato l'allestimento è Andreas Neudahm, nome noto nel panorama delle ristrutturazioni di hotel e resort di lusso più importanti a livello mondiale come il Marriott e il Four Points Sheraton. Nella creazione degli ambienti del Nyx hotel di Milano, Neudahm ha combinato pietra naturale, legno e cuoio con superfici verniciate. L'oro e il grigio naturale sono i colori che dominano. Accanto al design, il contributo degli street artists ha poi permesso di aggiungere il tocco artistico originale.

