Offerte di lavoro, Adecco cerca personale e assume dipendenti

Adecco cerca personale e assume dipendenti. L'annuncio delle selezioni per dieci profili da inserire all'interno del proprio staff è stato fatto direttamente dal Gruppo Adecco. The Adecco Group ha avviato la ricerca per 100 profili a livello nazionale, di cui 30 solo in Lombardia e 10 nelle province di Monza-Brianza e Milano.

I profili ricercati

Il Gruppo è alla ricerca delle figure professionali di Consultant e Responsabili Commerciali, ruoli fortemente radicati sul territorio e naturalmente portati alla costruzione di relazioni, che sappiano sperimentare idee, creare opportunità e progetti per sé e per gli altri.

I requisiti principali per il ruolo di Responsabile Commerciale sono una laurea in materie economiche e/o giuridiche e almeno due anni di esperienza in posizioni commerciali, preferibilmente in Agenzie per il Lavoro. La figura si occuperà delle ricerche di nuove opportunità di business e dell’acquisizione dei nuovi clienti.

I requisiti per i Consultant sono una laurea in materie umanistiche e/o economiche e almeno tre anni di esperienza in posizioni commerciali o di selezione, preferibilmente in Agenzie per il Lavoro. In questo ruolo i candidati faciliteranno l’incontro tra i progetti di sviluppo aziendali e le professionalità presenti sul mercato.

Come candidarsi