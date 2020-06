Nuovo centro di distribuzione Amazon a Milano: dove e come candidarsi

Un nuovo deposito di smistamento di Amazon verrà aperto a Peschiera Borromeo, in località Mezzate. La struttura sarà operativa a partire da autunno 2020 e servirà i clienti della zona sud-est del Milanese, del Lodigiano e del Cremonese. Il deposito sarà grande circa 11 mila metri quadrati e, in tre anni, darà lavoro a una trentina di persone a tempo indeterminato.

E non è tutto. Nell'indotto è prevista, in zona, l'assunzione di almeno settanta autisti a tempo indeterminato da parte dei fornitori di servizi di consegna locali, con cui Amazon Logistics avvierà una collaborazione. "In un momento difficile come quello che stiamo vivendo - dichiara Gabriele Sigismondi, responsabile AL Italia - siamo orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo nel consegnare i prodotti di cui i nostri clienti hanno più bisogno e supportare le comunità locali attraverso le donazioni effettuate negli ultimi mesi a sostegno di enti come il Dipartimento della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Banco Alimentare".

I nuovi posti di lavoro: quando e come candidarsi

A partire da venerdì 5 giugno sono aperte le posizioni manageriali, tecniche e di supporto, a cui è possibile candidarsi attraverso il sito dedicato al placement di Amazon. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece aperte dalla stagione estiva. Le posizioni riguardanti gli autisti saranno invece aperte dai fornitori locali di spedizioni. Dal 2010 Amazon ha creato quasi 7 mila posti di lavoro in Italia. Il primo centro logistico è stato inaugurato nel 2011 nel Piacentino, a cui si sono susseguiti i centri di Passo Corese (Rieti) e Vercelli, e poi ancora a Torrazza Piemonte (Torino).