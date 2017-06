Offerte di lavoro, Amsa cerca nuovi dipendenti a tempo indeterminato: ecco come candidarsi

Cerca nuovi dipendenti l'Amsa, società del gruppo A2A che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani di Milano e di dodici comuni dell'area metropolitana Milanese.

La società ha avviato una ricerca di candidati da inserire nel suo organico come conducenti e operatori ecologici per potenziare le attività di raccolta rifiuti, spazzamento e di pulizia del suolo pubblico. I contratti offerti sono a tempo indeterminato per i conducenti automezzi in possesso della patente C con CQC e a tempo determinato per gli operatori ecologici.

Questi i requisiti richiesti:

- Diploma di licenza media;

- Patente di guida di categoria B, per gli operatori ecologici;

- Patente di guida di categoria C, con Certificato Qualificazione -Conduzione (CQC), per i conducenti automezzi;

- Disponibilità a lavorare su turni, in reperibilità e presenza nei giorni festivi;

- Attenzione e precisione per il servizio svolto, spirito di gruppo.

Per candidarsi basta registrarsi sul portale di Amsa a questo link.