Arcaplanet assume a Milano: ecco come candidarsi

Arcaplanet, la catena di negozi per animali, assumerà circa 300 persone in tutt'Italia e a Milano è alla ricerca di farmacisti iscritti all'albo da inserire nei punti vendita di Cassala e Rozzano.

I candidati prescelti, si legge sul sito del marchio di pet food, metteranno "a disposizione le proprie capacità e conoscenze per rendere efficace la vendita e soddisfare le esigenze del cliente, sfruttando le competenze tecniche acquisite durante il corso di studi offrendo un servizio completo".

I compiti assegnati e il contratto

I farmacisti assunti si occuperanno in autonomia del reparto farmaceutico e parafarmaceutico all’interno del punto vendita gestendo la relazione con la clientela e il consiglio sul prodotto venduto o richiesto. Si affiancherà inoltre al resto del team di vendita in supporto allo staff per le attività quotidiane di negozio.

L'azienda offre un iniziale contratto a tempo determinato, per poi valutare un inserimento definitivo. "La risorsa selezionata - precisa Arca Planet - avrà un’iniziale formazione con docenti interni per acquisire le competenze necessarie. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante e in continua crescita".

Come candidarsi

Per inoltrare la propria candidatura, è necessario registrarsi sul sito di Arcaplanet nella sezione 'Lavora con noi' e poi inserire direttamente il proprio curriculum vita.