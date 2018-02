Neos assume: open day per diventare assistente di volo a Milano

Neos assume. La compagnia charter, con hub a Milano Malpensa, ha aperto la selezione per assistenti di volo nelle scorse ore.

Tra i requisiti necessari, il sapere (bene) inglese ed italiano; un passaporto Ue; il saper nuotare (richiesta standard per ogni compagnia) e un titolo di studio di scuola media superiore. "Vuoi lavorare come assistente di volo? - scrive l'azienda in una nota -. Neos organizza un Open Day per il recruitment di assistenti di volo non certificati. Presentati il 15 marzo 2018 a Cardano al Campo (Varese) presso l’Hotel Novotel e candidati per entrare a far parte del Crew Neos. I candidati si dovranno presentare con 2 foto (mezzo busto e figura intera) ed un cv cartaceo in formato Europeo in Italiano".

Bisogna quindi presentarsi giovedì 15 marzo 2018 presso Hotel Novotel Via al Campo, 99 - 21010 Cardano al Campo (Varese). All’Open Day i candidati si potranno presentare dalle ore 9:30 alle ore 12:00 o dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

Nei giorni scorsi, inoltre, anche Meridiana, diventata Air Italy, ha annunciato un piano di assunzioni di 1.500 persone per lo sviluppo di nuove rotte a Malpensa.