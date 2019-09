Blue Panorama assume a Milano: come candidarsi, 50 persone richieste

Nuove assunzioni in vista a Blue Panorama Airlines. La compagnia aerea di bandiera interamente italiana, terzo vettore nazionale per numero di passeggeri, assume 50 nuovi assistenti di volo certificati da inserire nel proprio organico di hostess e steward, per ampliare il proprio personale in Italia e all’estero.

Le nuove selezioni fanno seguito a quelle già tenute a febbraio e a maggio dalla compagnia aperte, rispettivamente, a 80 e 50 assistenti di volo certificati. Anche stavolta requisiti indispensabili dei candidati sono la certificazione di cabin crew, almeno un anno di esperienza e l’ottima conoscenza della lingua inglese, oltre a spiccate doti nelle relazioni con il pubblico. Blue Panorama nel 2019 ha incrementato il proprio personale arrivando a impiegare circa 630 persone. Il prossimo recruiting day si terrà a Milano il 24 settembre all’hotel Berna Tower in Via Napo Torriani 17, dalle 9.30 alle 18.

Ecco i requisiti richiesti:

- essere cittadino italiano o appartenente alla Comunità Europea con conoscenza della lingua italiana;

- se cittadino extracomunitario, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;

- passaporto in corso di validità;

- essere in possesso del Cabin rew attestation (Cca);

- rapporto medico CC in corso di validità;

- almeno un anno di esperienza;

- ottima conoscenza dell’inglese (la conoscenza di altre lingue è un plus);

- disponibilità ai trasferimenti;

- bella presenza;

- assenza di tatuaggi e piercing visibili in uniforme;

- capacità natatorie;

- essere automuniti;

- flessibilità, adattabilità, atteggiamento positivo, predisposizione ad aiutare gli altri, capacità di lavorare in squadra e di interagire con persone nuove