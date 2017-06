Atm cerca autisti per tram, bus e filobus. Come candidarsi

Atm è alla ricerca di personale per guidare i mezzi. Nell’ambito del potenziamento della sua struttura, scrive l'azienda, "ricerchiamo personale da adibire alla guida dei mezzi per il trasporto passeggeri (bus/tram/filobus), da inserire con contratto a tempo determinato" (per candidarsi). L'annuncio è stato pubblicato poco tempo fa.



Requisiti

"Desideriamo entrare in contatto con candidati maturi e responsabili, dotati di spiccato senso civico ed etico, che riconoscano nel ruolo di conducente l’opportunità di investire il loro impegno e la loro professionalità nel garantire ai nostri passeggeri un servizio di trasporto costantemente efficiente, sicuro e confortevole", viene scritto nell'annuncio.



Si richiedono:

Patente D o DE;

Carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone (CQC);

Possesso della idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione di operatore di esercizio a norma del Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.02.99, n. 88 e successive modificazioni.

Preferibile età inferiore a 29 anni;

Preferibile diploma di scuola media superiore;

Preferibile conoscenza della lingua inglese;

Disponibilità a lavorare su turni rotativi, anche notturni e festivi.



Costituiscono titoli preferenziali:

Possesso dei requisiti di cui all’art. 1 legge 68/1999;

Appartenenza categorie protette di cui all’art. 18 della legge 68/1999.



I conducenti nuovi assunti faranno riferimento alle sedi operative della Società in Milano e nell’ambito della città metropolitana.

Il rapporto di lavoro sarà regolato dal RD 148/1931.

I candidati che, in possesso dei requisiti previsti dal RD 148/31 per l’ammissione in servizio, supereranno la selezione saranno sottoposti al controllo della idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione di operatore di esercizio a norma del DM 88/99 presso la struttura sanitaria designata dall’Azienda. I candidati dovranno presentare autocertificazione relativa ai propri dati anagrafici, ai titoli posseduti, agli impieghi ed esperienze professionali maturate e ad eventuali condanne penali subite e\o carichi pendenti. La selezione, aperta a uomini e donne, è di tipo privato e non dà luogo ad alcun impegno all'assunzione da parte della società.

In relazione alle necessità organizzative presenti all’atto dell’assunzione, l’inserimento a tempo determinato delle nuove risorse potrà avvenire anche con contratto di lavoro part time.