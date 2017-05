Offerte di lavoro, Atm cerca nuovi dipendenti per le stazioni della metro: come candidarsi

Atm assume dipendenti. L'Azienda trasporti milanesi ha pubblicato sul proprio sito web un bando in cui cerca nuovo personale per le stazioni metropolitane di Milano. Nello specifico la società cerca operatori che si occuperanno del controllo della stazione, assistenza ai passeggeri e alla gestione delle eventuali anomalie operative.

Le mansioni

• Apertura e chiusura delle stazioni, presidio dei posti di sorveglianza nei mezzanini e nelle stazioni, controllo diretto e tramite monitor degli ambienti delle stazioni;

• Sorveglianza degli impianti di stazione e gestione degli interventi previsti per l’attivazione, disattivazione e ripristino degli stessi;

• Assistenza ed informazione all’utenza, ai passeggeri coinvolti in incidenti o colti da malore e recupero degli stessi bloccati su montascale ed ascensori;

• Verifica, nelle stazioni o sui treni, del rispetto delle norme di comportamento dell’utenza ivi compresa la verifica dei titoli di viaggio e contestazione delle eventuali infrazioni.

I requisiti

• Età minima 21 anni

• Diploma di Scuola Media Superiore (5 anni)

• Preferibile esperienza di lavoro in posizioni di front line a contatto diretto con il cliente

• Buone capacità espressive in lingua inglese

• Attitudine alla risoluzione dei problemi

• Buone capacità di comunicazione e relazione

• Buona tenuta emotiva in situazioni di emergenza o imprevisti

• Orientamento al servizio

• Patente di categoria B

• Automunito/a

• Disponibilità ad operare su turni rotativi anche notturni e festivi

Costituiscono titolo preferenziale:

• Possesso dei requisiti di cui all’art. 1 legge 68/99

• Appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 legge 68/99

Per candidarsi è necessario collegarsi sul sito Atm e compilare un form.