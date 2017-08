Atm Milano, offerte di lavoro: si cercano anche laureati in facoltà umanistiche

Gli annunci principalmente riguardano ingegneri, laureati in economia aziendale, tecnici impianti trazioni, tranvieri e autisti, o elettromeccanici o operai armamenti. Ma non solo.

Atm, infatti è anche alla ricerca di laureati in materie umanistiche. L'annuncio sul sito dell'Azienda trasporti di Milano. "Siamo alla ricerca di giovani professionisti motivati ad un’esperienza lavorativa in una realtà dinamica e leader nel mondo dei trasporti", scrivono dalla sede. I candidati saranno inseriti nelle direzioni di staff delle società del gruppo Atm. I requisiti richiesti sono lauree preferibilmente magistrali in scienze della Comunicazione, Filosofia, Giurisprudenza e Scienze Politiche.

Non viene specificato con esattezza per quale mansione, ma l'annuncio è lì, ultimo (e un po' nascosto) nella pagina delle offerte. Per il posto, "e’ gradita una precedente esperienza in aree amministrative di aziende di grandi dimensioni e con elevata complessità organizzativa; ottime capacità di analisi e sintesi; spirito di collaborazione, buone doti relazionali e proattività; buona conoscenza della lingua inglese; padronanza dei principali applicativi Office; godimento diritti civili e politici" e si chiede di "non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso".