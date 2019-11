Il Comune di Milano assume 201 persone a tempo indeterminato: come candidarsi

Lavorare per il Comune, si apre una buona possibilità per chi è alla ricerca di un impiego. Palazzo Marino cerca 201 diplomate, diplomati, laureate e laureati da assumere a tempo indeterminato. Il profilo professionale è da inserire in amministrazione-contabilità. Lo stipendio iniziale è di 20mila euro annui lordi, più tredicesima e indennità di comparto.

La domanda di partecipazione alla Selezione dovrà essere redatta unicamente in via telematica a far tempo dal 31 ottobre 2019 e non oltre le 12 del 29 novembre 2019.

Prova preselettiva

Si informa che la prova preselettiva avrà luogo nei giorni al Palalido:

• 5 dicembre 2019 per i candidati dalla lettera “A” alla lettera “L”

• 6 dicembre 2019 per i candidati dalla lettera “M” alla lettera “Z”

Chi può partecipare

REQUISITI