Lavoro nel Comune di Milano: 174 posizioni aperte a tempo indeterminato

Lavoro nel Comune di Milano. Ci sono molte opportunità in questo inizio 2017 per chi vuole lavorare in Comune. La scadenza delle domande è per il 10 marzo 2017.

Palazzo Marino infatti ha aperto, a vario titolo, la ricerca di 174 figure da inserire a tempo indeterminato, a vari livelli, nei servizi culturali, tecnici, amministrativi, contabili, economico-finanziari; conservatori dei beni culturali, avvocati, personale da adibire all’area relazioni internazionali e nei servizi informativi.

Ecco tutti i bandi e le posizioni aperte nel dettaglio:

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte su apposito modulo, devono pervenire dal 1 febbraio 2017 al 10 marzo 2017, con le modalità indicate nell’apposita comunicazione che sarà pubblicata in data 27 gennaio 2017 sul sito istituzionale del Comune di Milano. Le domande dovranno essere corredate, a pena di nullità, dalla documentazione che sarà specificamente indicata nella predetta comunicazione.

Chi può partecipare alle selezioni. I requisiti.