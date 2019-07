Offerte di lavoro, Palazzo Marino assume undici dirigenti: ecco come candidarsi

Il comune di Milano è alla ricerca di nuovi direttori per rinnovare la propria squadra di dirigenti. Sono aperti fino al 10 settembre i termini per la presentazione delle domande per la selezione di 11 nuovi direttori di settore da inserire nei vari settori dell’Amministrazione. L'ultimo concorso per Dirigente si era svolto nel 2011.



“Grazie all’apertura di questa nuova selezione - spiega l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Risorse Umane, Cristina Tajani - il Comune di Milano si dimostra l’ente italiano più attivo anche nel rinnovamento delle sue posizioni apicali. Saranno infatti 24 i nuovi dirigenti che verranno assunti a tempo indeterminato nel triennio 2019-21, di cui 11 ora. Una ricerca che si affianca alle prossime mille assunzioni in grado di accompagnare l’Amministrazione verso un percorso di crescita volto a migliorare la qualità dei servizi e del personale a disposizione dei cittadini e del tessuto produttivo della città”.



Nello specifico, da oggi, sul portale www.comune.milano.it, nella sezione bandi e gare, sono pubblicate tutte le informazioni per la selezione a tempo indeterminato di undici nuovi ruoli apicali. Le selezioni saranno volte ad accertare, diversamente dalle passate edizioni, non soltanto le conoscenze tecniche specifiche ma soprattutto le capacità e le attitudini manageriali quali capacità di programmazione, elevate capacità gestionali, organizzative e di coordinamento delle risorse umane e strumentali, forte orientamento al risultato e alla pragmaticità organizzativa nonché una marcata sensibilità economica . Le eventuali prove di preselezione si svolgeranno presso il Palalido di Milano.