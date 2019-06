Esselunga assume dipendenti. Sono decine le offerte di lavoro nei supermercati della catena fondata da Bernardo Caprotti di Milano e hinterland in scadenza nelle prossime due settimane.

Nello specifico vengono proposti sia par-time che full time. L?azienda cerca baristi e allievi responsabili per il "Bar Atlantic", oltre a un addetto di sorveglianza, store manager per la profumeria "Esserbella" e un allievo responsabile del supermercato. Qui l'elenco con tutte le posizioni.

Come avviene la selezione del personale

Fino a pochi mesi fa le selezioni iniziavano con una telefonata, seguiva un colloquio di gruppo di circa 60 persone, seguito da micro-assessment di un'ora in gruppi di circa 12 persone, per poi passare, in caso di esito positivo, al colloquio individuale. Da qualche mese è stato introdotto un sistema di intelligenza artificiale: i candidati sono contattati via sms ed e-mail e invitati a un video colloquio in differita di 10 minuti.

Con questa modalità, Esselunga riesce a effettuare un primo screening degli interessati. Alla video intervista sono applicati algoritmi di intelligenza artificiale con l’obiettivo di individuare un ranking dei candidati in base alla valutazione di specifiche soft skill riconosciute dall’algoritmo.

I candidati ritenuti migliori dall'algoritmo vengono quindi analizzati dai recruiter e invitati a un video colloquio live che, se di esito positivo, dà accesso al terzo e ultimo passaggio: il colloquio fisico in una sede di Esselunga.

Come candidarsi

"Le persone sono al centro di tutti i nostri piani formativi e di sviluppo. Per questo, progettiamo percorsi che valorizzano impegno, serietà e passione per il proprio lavoro - spiegano dal gruppo -. Con oltre 390mila ore di corsi erogati ogni anno a favore di 22mila dipendenti, la formazione è una leva fondamentale per sostenere lo sviluppo professionale e personale dei nostri collaboratori e con esso la crescita dell’intera organizzazione. Da lungo tempo ci siamo dotati di una vera e propria scuola di formazione interna, Esselunga Learning Center, per accompagnare le persone nello sviluppo di abilità e competenze attraverso percorsi di formazione teorica e pratica. Tutte le nostre attività si svolgono in poli all’avanguardia, moderni e innovativi, dotati di ambienti e strumentazioni polifunzionali".

Esselunga è una delle più note catene di supermercati italiani, con un fatturato di quasi 8 miliardi di euro (2018) e 61 anni di storia alle spalle.