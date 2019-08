Offerte di lavoro, Esselunga assume 2500 persone: a Milano le selezioni

Esselunga prevede 2500 nuovi posti di lavoro nel 2019. E per selezionare i candidati organizza una 'Job Week', in programma a Milano dall'8 all'11 ottobre. Per iscriversi all'evento si ha tempo fino al 15 settembre.

I posti di lavoro disponibili

Il personale da assumere sarà impiegato all'interno dei punti vendita e delle linee produttive. Diversi i profili richiesti, dagli addetti ai reparti di pescheria, macelleria e gastronomia ai cassieri, passando per gli allievi alla carriera direttiva. Ad essere assunte saranno circa 2500 persone, che verranno scelte dopo i colloqui attitudinali che si svolgeranno nel corso della 'Job Week'.

Durante la prima fase delle selezioni, che avviene con la registrazione online a www.esselungajob.it, verranno utilizzati anche algoritmi e soluzioni di intelligenza artificiale per individuare i candidati più adatti ai posti di lavoro disponibili, che verranno poi chiamati per un colloquio al 'Job day'.

Come candidarsi

A Milano torna quindi la "Job week Esselunga", l'evento organizzato dall'azienda di supermercati per trovare nuovi dipendenti per i propri supermarket e superstore. L'appuntamento con le selezioni è da martedì 8 ottobre a venerdì 11 ottobre. Chiunque vorrà candidarsi potrà farlo fino al 15 settembre, compilando questo form.

Per partecipare alle selezioni sono richiesti laurea o diploma, "forte orientamento al cliente, gestione delle relazioni, leadership, capacità di analisi e problem solving, attitudine all'operatività" e "disponibilità a trasferimenti e trasferte, flessibilità oraria".