Lavoro: tante le posizioni aperte a Milano con Iliad, nuova società di telefonia mobile

Iliad, società francese delle telecomunicazioni, ha svelato nelle scorse ore la sua offerta per sbarcare sul mercato italiano. Molte posizioni lavorative sono aperte negli uffici di Milano. Il ceo di Iliad Italia, Benedetto Levi, ha alzato il velo sull'offerta che parte oggi precisando che è rivolta ai primo milione di clienti.

"La rivoluzione a 5,99 euro: minuti e sms illimitati, 30GB/mese in 4G+, anche in Europa con 2GB/mese e chiamate illimitate verso 65 paesi". Per gli altri non fornisce cifre e dettagli. "La gente vuole libertà. La nostra offerta è senza vincoli se rimarrete con noi è perché lo vorrete" ha detto."Hanno paura del nostro arrivo e hanno ragione", continua. "Tra pubblicità ingannevoli e strategie, le compagnie telefoniche hanno realizzato un giro d'affari di 4 miliardi", ha spiegato.

Sono tante le posizioni lavorative aperte a Milano. La compagnia è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Francia con oltre 19 milioni di abbonati, di cui quasi 13 milioni alla telefonia mobile e oltre 6 milioni alla banda larga e alla banda ultralarga.

Si cercano assistenti al management, consulenti nello store, coordinatori logistici, junior accountant, ingegneri elettronici e personale per l'analisi dei dati.

Alcune posizioni non richiedono precedenti esperienze nel ruolo. Sono offerti impieghi full time