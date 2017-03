Lavoro a tempo indeterminato: 37 posti per progetti informatici in Comune a Milano

Nell’ambito del piano di trasformazione digitale, il Comune di Milano offre 37 assunzioni a tempo indeterminato per neolaureati triennali e magistrali, per lavorare a progetti come la creazione del Municipi Virtuali, la realizzazione di una piattaforma digitale unica o la digitalizzazione dell’Amministrazione.

"Lavorando a questi progetti, avrai l’occasione di migliorare e innovare i servizi della città e di veder realizzato il tuo lavoro nella tua vita quotidiana, nelle strade e fra i tuoi concittadini! I bandi di concorso sono rivolti a giovani laureati con competenze in ambito di progettazione software, progettazione web, sicurezza informatica, big data, reti di telecomunicazioni e project management", si legge nell'annuncio di Palazzo Marino.

I bandi scadono a fine marzo.

Qui le informazioni per partecipare e i requisiti. Qui, invece, il bando per istruttore direttivo servizio informativi. I posti in totale sono 37 (27 + 8 + 2).

Cosa viene richiesto per partecipare.