Italo assume hostess, steward e operatori da inserire a Milano: come candidarsi

Italo assume a Milano. Lo comunica la stessa società, specificando come verranno selezionati circa 500 nuovi impiegati, tra hostess, steward e operatori, da inserire anche nella sede del capoluogo lombardo entro il 2021.

Le posizioni disponibili

Ai candidati che passeranno le selezioni per i ruoli di hostess e steward sarà proposto un contratto di apprendistato. "Fra i compiti di questa figura professionale - scrive Italo in una nota - rientrano l’accoglienza del viaggiatore, l’assistenza a bordo treno e l’erogazione del servizio di benvenuto durante il viaggio. Nel corso degli anni già numerosi dipendenti che hanno iniziato con questo ruolo in azienda sono poi diventati train manager".

Per chi invece affronterà le selezioni per il ruolo di operatore di impianto è previsto prima un corso di formazione che avrà una durata di cinque mesi e, per coloro che supereranno gli esami previsti, un contratto a tempo indeterminato. "Questo ruolo - precisa la società di trasporti - apre, come per hostess e steward, una buona possibilità di crescita interna poiché rappresenta il primo step per diventare in seguito macchinista".

Come candidarsi

Per partecipare alla selezione, è possibile inoltrare la propria candidatura online sul sito di Italo. Un career day si terrà a Milano il 24 settembre (e poi a febbraio) per le posizioni di hostess e steward di stazioni. La giornata si svolgerà presso la sede Adecco di Via Tolmezzo 15.