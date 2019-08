Italo assume: talent day a Milano, ecco come candidarsi

Nuovo Talent Day in casa Italo: martedì 24 settembre 2019 a Milano presso la sede Adecco in Via Tolmezzo 15. Gli HR di Italo saranno sul posto per selezionare candidati che andranno a svolgere il ruolo di Hostess e Steward di stazione.

Come candidarsi

Le attività previste per il ruolo in questione spaziano dall’accoglienza viaggiatori in stazione, curandone il comfort e le relazioni, all’erogazione dei servizi previsti nonché le necessarie attività di vendita dei prodotti commercializzati; dalla gestione del processo di informazione all’offerta di supporto ed ascolto ai viaggiatori. Il superamento della selezione svolta durante la giornata di Talent Day comporterà l’inserimento di 30 risorse al corso di formazione per Station Hostess & Steward che si terrà a Ottobre a Roma e avrà una durata di circa 1 mese (per i partecipanti fuori sede sarà incluso vitto e alloggio).

"Le sedi di lavoro destinate alla risorse che supereranno le selezioni saranno Venezia, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Ai candidati sono richiesti alcuni requisiti quali: diploma o laurea, preferibilmente un’esperienza lavorativa di almeno 2 anni in ambito di vendita, servizi e accoglienza alla clientela, un’ottima conoscenza dell’inglese (se inoltre il candidato conosce ulteriori lingue oltre all’inglese costituirà requisito preferenziale) e disponibilità a lavorare su turni. Il candidato che cerca Italo è una persona con spiccato problem solving, attitudine alla vendita, buone capacità comunicative, precisione e cura dei dettagli, in linea con la policy aziendale che fa della formazione uno dei suoi punti di forza tanto che costantemente non solo organizza corsi di formazione per i neo assunti ma richiama in aula chi è già operativo per migliorare le competenze delle sue persone, biglietto da visita della società", si legge in un comunicato.

Non finisce qui: chi supererà il colloquio durante il Talent Day del 24 settembre riceverà immediatamente un attestato per partecipare al corso di formazione. Gli idonei saranno assunti con contratto di somministrazione tramite l’Agenzia per il lavoro Adecco; già diverse risorse Italo hanno intrapreso questo percorso, per poi essere inseriti a pieno regime nell’organico dell’azienda con la crescita della sua squadra che ad oggi vanta circa 1350 dipendenti.

Chi invece non riuscirà a passare questo colloquio non ha motivo di scoraggiarsi, Italo insieme ad Adecco darà loro la possibilità di frequentare gratuitamente una sessione di orientamento al mondo del lavoro e su come affrontare i colloqui futuri.

Tutti gli interessati potranno candidarsi entro il 6 settembre nella sezione LAVORA CON NOI del sito. I candidati saranno subito avviati ad una prova preselettiva online ossia una video intervista in lingua inglese, in cui il candidato si presenterà per circa 2 minuti. I migliori 60 saranno convocati per il 24 settembre, giornata in cui affronteranno le selezioni con gli HR di Italo e di Adecco.