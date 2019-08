A Milano la "Job week 2019": un'intera settimana per trovare lavoro in Esselunga

Un'intera settimana per entrare nel mondo Esselunga. Un'intera settimana per trovare lavoro. Torna a Milano la "Job week Esselunga", l'evento organizzato dall'azienda di supermercati per trovare nuovi dipendenti per i propri supermarket e superstore.

L'appuntamento con le selezioni per la "job week" meneghina è da martedì 8 ottobre a venerdì 11 ottobre. Chiunque vorrà candidarsi potrà farlo dal 19 agosto al 15 settembre, compilando questo form.

La posizione ricercata è quella di Allievo Responsabile, un dipendente che - spiega l'azienda - "ha davanti a sé un percorso di crescita professionale finalizzato al raggiungimento di ruoli direttivi e di responsabilità". L'Allievo, infatti, "è accompagnato da un progetto formativo mirato ad acquisire le competenze e gli strumenti necessari per un'autonoma ed efficace gestione dei reparti, alternando la formazione sul campo con attività in aula".

"È previsto l'immediato inserimento in punto vendita - garantisce Esselunga - per seguire sin dall'inizio del percorso le attività di gestione della merce all'interno dei reparti, con una forte componente di operatività e assistenza alla clientela".

Per partecipare alle selezioni sono richiesti laurea o diploma, "forte orientamento al cliente, gestione delle relazioni, leadership, capacità di analisi e problem solving, attitudine all'operatività" e "disponibilità a trasferimenti e trasferte, flessibilità oraria".