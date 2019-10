Lavoro: a Milano il Job speed date del settore moda

Oltre 360 colloqui di lavoro, 18 scuole coinvolte, 15 aziende della moda e del lusso (fra i più rinomati marchi del made in Italy) pronte a mettere in campo la loro offerta. Sono i numeri del Job speed date, l’iniziativa nata dalla partnership fra Confindustria Moda e Umana, che si svolgerà dopodomani (giovedì 31 ottobre) nella sede dell’Associazione in via Alberto Riva Villasanta 3, a Milano (dalle 9 alle 18,30). Saranno speed dating for job, incontri di primo approccio che di norma non superano i dieci minuti, nei quali i selezionatori e i responsabili Hr delle aziende del settore potranno valutare i candidati per le loro posizioni vacanti ed eventualmente fissare un secondo e più approfondito colloquio di lavoro.

Sono stati circa 600 i curricula caricati nella piattaforma on line ideata da Umana per l’iniziativa con lo scopo di semplificare il matching fra aziende e diplomati delle scuole di moda, e 230 sono stati i ragazzi selezionati per uno o più colloqui. Il Job speed date è inserito e chiude il fitto programma dell’edizione di quest’anno del Fashion Graduate Italia, la quattro giorni milanese dedicata al mondo della moda e della formazione di settore organizzata da Piattaforma Sistema formativo moda, l'associazione delle scuole di moda italiane. Sono numerose, e lo saranno ancor di più nei prossimi anni, le ricerche attivate dalle aziende dell’ecosistema del fashion e molte sono le opportunità a disposizione di chi sceglie questa strada per il proprio futuro professionale. Per questo è importante favorire un incontro efficace fra i due mondi, quello della formazione e quello della moda, che rischiano di non trovarsi, cercando di evitare un pericoloso mismatch che potrebbe mettere in difficoltà l’intera filiera del made in Italy, fatta di creatività, innovazione e alto artigianato.

“Il settore Moda - spiega Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana - offre oggi interessanti opportunità e molte soddisfazioni ai giovani che vogliano misurarsi con un mondo in continua evoluzione. Le aziende e i grandi marchi del lusso sono alla ricerca di figure preparate, con una spiccata attitudine a vivere questo mondo fatto di creatività e passione. Le richieste di queste professionalità da parte dei nostri clienti aumenta del 30% ogni anno. Non solo nel retail, ma in tutta la filiera, dall’ideazione creativa alla produzione e all’alta manifattura, dalla logistica all’amministrazione, dalla vendita alla gestione di punti retail”. L’area specialistica Moda e Lusso di Umana, agenzia per il lavoro che conta 140 filiali in tutto il territorio italiano e impiega mediamente 25 mila persone al giorno, ha costruito una solida esperienza nel mondo del Fashion & Luxury in molti anni di collaborazione con le più importanti firme del made in Italy.