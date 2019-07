Offerte di lavoro a Milano, Italo assume trenta operatori di impianto: come candidarsi

Italo cerca dipendenti e assume. La società ferroviaria che ha tra le sue fila già 1300 lavoratori è alla ricerca di 30 nuovi lavoratori da inserire a tempo indeterminato nel suo organico nel ruolo di operatore di impianto; figure che saranno inserite nelle sedi di Milano, Roma, Napoli e Venezia.

Cosa fa l'operatore di impianto

L'operatore di impianto è il responsabile della movimentazione del treno fra gli impianti di manutenzione e le stazioni di partenza dei convogli. Inoltre esegue controlli tecnici e di preparazione del treno per l'entrata in servizio e verifica l'operato dei fornitori esterni.

"Rappresenta un ruolo chiave per crescere all'interno dell'azienda, in particolare per tutti coloro che vorranno in seguito diventare macchinisti", precisa la società in una nota.

Come candidarsi

Tutti coloro che vorranno partecipare alle nuove selezioni per lavorare in Italo non dovranno fare altro che visitare il sito www.italospa.italotreno.it ed accedere alla sezione 'Lavora con noi'.

I candidati che verranno selezionati inizieranno a gennaio 2020 il percorso di formazione che avrà una durata di circa 5 mesi in stage con rimborso spese ed alloggio.