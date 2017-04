Lindt, posizioni di lavoro aperte in Lombardia: come candidarsi

Lindt, una delle più note marche produttrici di cioccolato in Italia, ha aperto due posizioni di lavoro negli stabilimenti di Induno Olona, nel Varesotto, non lontano da Milano (qui per candidarsi).

La prima offerta tratta uno stage per 6 mesi a supporto del team dell’Industrial Performance & TPM, dove la risorsa si occuperà di: supporto le linee e i reparti produttivi nell’implementazione dei tools TPM Analisi delle performances produttive Partecipazione alla definizione degli standards e loro gestione Supporto ai team di Autonomous Maintenance e partecipazione ai gruppi di lavoro.

La seconda, invece, ricerca un ingegnere che contribuirà all'implementazione di nuovi progetti di investimento alle dipendenze del Senior Project Engineer e in collaborazione con altre funzioni tecniche (in particolare Manutenzione e Facility). Collaborerà nella gestione dei progetti in termini di Tempi, Costi, Qualità dei progetti stessi; seguirà le imprese esterne e le risorse interne; assicurerà la corrispondenza tra progetti definiti e realizzati seguendoli nei dettagli tecnici; collaborerà alla gestione degli appalti; coordinerà le funzioni interne dedicate al progetto e le comunicazioni con i fornitori esterni. Si offre un contratto di apprendistato professionalizzante.

La Lindt & Sprüngli è un'azienda multinazionale svizzera specializzata nel settore della produzione e vendita di prodotti dolciari e nella produzione di cioccolato di lusso. È stata fondata nel 1845 da David Sprüngli-Schwarz e suo figlio, Rudolf Sprüngli-Ammann.

La produzione viene realizzata in Svizzera presso la casa madre di Kilchberg (Zurigo) e nelle altre sedi europee in Germania, in Francia, in Austria e in Italia, e nelle due sedi negli Stati Uniti. Il fatturato globale è intorno ai 2,5 miliardi di euro.