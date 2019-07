Offerte di lavoro: 23 posti a tempo indeterminato per educatori ed educatrici, come candidarsi

Fondazione Generiamo (a Sesto San Giovanni) apre il bando di selezione per la ricerca di 23 educatrici-educatori a tempo indeterminato per gli asili nidi Boccaccio e Tonale e per i servizi per l’infanzia.

C'è tempo fino alle 24 del 14 luglio 2019 per presentare la domanda.

Come candidarsi

Entro le ore 24,00 del giorno 14/07/2019 (a pena di esclusione) Le domande potranno essere presentate . di persona c/o la Fondazione in piazza della Resistenza n. 20 (6° piano Palazzo Comunale) nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00, il venerdì dalle 9,00 alle 12,00. . per posta elettronica all'indirizzo info@generiamo.it

La selezione sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata secondo quanto previsto dal Regolamento. A partire dal 15 luglio 2019 i nominativi dei candidati ammessi alla selezione, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando, saranno pubblicati sul sito della Fondazione all'indirizzo: http://www.generiamo.it

Nel caso di un numero di candidati superiore a 100 la Commissione procederà ad una preselezione basata sulla somministrazione di un questionario a risposta multipla di tipo professionale in data 16 luglio 2019 alle ore 9.30 c/o Spazio Arte in via Maestri del Lavoro n. 1 Sesto San Giovanni Eventuali variazioni di sede e/o di orario verranno comunicate entro la giornata precedente sul sito della Fondazione. I primi 100 candidati, compresi i candidati a ex aequo alla centesima posizione saranno ammessi alla selezione.

Nel dettagli si cerca: - n. 15 educatori con orario di lavoro a 36 ore settimanali - n. 3 educatori con orario di lavoro a 30 ore settimanali - n. 5 educatori con orario di lavoro a 18 ore settimanali