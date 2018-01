Lavoro: McDonald's offre 200 nuovi posti a Milano, ecco dove inviare il curriculum vitae

McDonald’s cerca 200 persone da inserire nei ristoranti di Milano. Da lunedì 29 gennaio, si legge in una nota della catena, sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa milanese del McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale per i ristoranti McDonald’s. Una tappa organizzata in vista della nuova apertura in via Torino, in pieno centro a Milano, e per il rafforzamento dello staff di altri ristoranti in città.

Entro il 21 febbraio, i candidati interessati potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito mcdonalds.it, rispondendo ad alcune domande (disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati, area geografica di interesse etc) e inserendo il proprio cv. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test, volto a individuare le aree comportamentali di forza dei candidati.

I candidati ammessi riceveranno una convocazione con data e orario e avranno accesso ai colloqui individuali. Il McItalia Job Tour, che avrà luogo a fine febbraio, sarà l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s, grazie alla presenza in loco del personale degli altri ristoranti della zona.

A Milano McDonald’s è presente con 26 ristoranti in città che occupano circa 1.200 dipendenti.