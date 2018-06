Ristoranti di pasta fresca "Miscusi": nuova apertura a Milano, si cerca personale

Il 28 giugno 2018, a Milano, nella terrazza della nuova sede in corso Buenos Aires 75 si terrà un recruiting day dei ristoranti "Miscusi".

"Miscusi nasce a metà del 2016 dalla mente creativa di due giovani imprenditori: Alberto Cartasegna e Filippo Mottolese. Da tempo Alberto aveva in mente di realizzare un nuovo concept ristorativo e, durante una cena, decise di unire forze e competenze con Filippo, mollare i rispettivi lavori e partire insieme. Il loro progetto era quello creare il primo concept ristorativo italiano sulla pasta. Per ispirarsi, i due hanno viaggiato nelle maggiori città europee, dove il comparto del food retail si è innovato molto più che in Italia negli ultimi anni - spiega una nota dell'azienda -. L’ispirazione andava però concretizzata e “contaminata” in Italia, così il viaggio è continuato, prima, alla ricerca dei migliori mulini che producessero solo semola da grano italiano e poi, in visita nelle aziende italiane che producono macchinari per la produzione della pasta fresca. A supportare il progetto si sono uniti tre investitori e nel febbraio del 2017 il primo miscusi ha aperto in Via Pompeo Litta 6, zona Piazza Cinque Giornate. Il riscontro positivo, riscosso a pochi mesi dall’apertura, convince Alberto e Filippo ad aprire un secondo ristorante a Milano in Piazza San Camillo De Lellis. Ora miscusi si accinge a triplicare la presenza su Milano con una nuova apertura nel quartiere di Isola e conta più di 60 persone in organico. In progetto c’è una prima apertura fuori Milano all’inizio del prossimo anno e la pianificazione dell’ingresso all’estero a partire dal 2020".

Profili richiesti e come candidarsi

Per cercare nuovi dipendenti in vista delle prossime aperture, miscusi ha organizzato un vero e proprio evento di selezione del personale, che si terrà sulla terrazza della nuova sede in Corso Buenos Aires 75 a Milano, nella giornata di giovedì 28 giugno. I profili più richiesti sono quelli di manager con esperienza nel food retail, meglio se nel contesto di medio - grandi gruppi anche internazionali o hotellerie. Le altre posizioni aperte sono invece rivolte a camerieri di sala e in generale a giovani ragazzi che ambiscano ad entrare a far parte di un contesto stimolante ed in forte crescita. Le candidature sono aperte e possono essere inviate a hr@miscusi.com.

"L’idea è semplice e prende ispirazione dalle cucine italiane, dove le nostre instancabili nonne hanno prodotto pasta fresca a mano per decenni. Da Miscusi si mangia un piatto di pasta, prodotta giornamente nel Pastificio interno al locale, con diverse soluzioni di impasti di sole semole italiane, da abbinare a piacimento ai 10 diversi condimenti: 9 fissi più il settimanale. I condimenti racchiudono sia tipicità italiane, che scelte più in linea con le esigenze dei clienti di oggi, come il pesto mediterraneo con le verdure: un piatto vegetariano molto particolare e saporito. L’offerta beverage conta solo vino, birra e acqua, come nelle migliori trattorie", conclude una nota dell'azienda.