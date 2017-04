Lidl Italia alla ricerca di giovani talenti a Milano: seconda tappa del tour “AL Lavoro”

Lidl Italia, azienda leader della GDO, premiata per il terzo anno consecutivo con il riconoscimento di “Best Workplace” dal Great Place to Work Institute, sarà presente a Milano 12 aprile dalle 09:30 presso Palazzo delle Stelline in Corso Magenta 6, alla seconda tappa del tour “AL Lavoro”, organizzato da AlmaLaurea srl. L’evento di Milano, rivolto a studenti e neolaureati, rientra nel Tour AL Lavoro 2017, di cui Lidl è main sponsor. Gli incontri, che hanno avuto inizio lo scorso mese a Palermo, si svolgeranno su tutto il territorio nazionale, per offrire ai giovani concrete opportunità di lavoro e crescita personale. L’Insegna, che si distingue per un forte investimento sulle risorse umane, sia in termini di assunzioni che di costante formazione e sviluppo, è infatti alla ricerca di giovani che vogliano intraprendere una brillante carriera nella GDO.

Durante la giornata di selezione, alla quale è necessario iscriversi on line, Lidl incontrerà i ragazzi e svolgerà colloqui conoscitivi individuali al fine di identificare talenti in grado di fare la differenza, apportare valore aggiunto e contribuire al successo aziendale. “Passione per il successo” è, infatti, il claim della campagna di selezione di Lidl, presente in Italia dal 1992 con una rete attuale di circa 600 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Per rendere l’incontro con i selezionatori un momento proficuo e costruttivo per il candidato, Lidl allestirà presso Palazzo delle Stelline anche un’area lounge dove i candidati potranno prepararsi in totale comfort al colloquio e reperire tutte le informazioni utili sull’Azienda.

Le posizioni attualmente aperte, alle quali gli studenti e neolaureati potranno aspirare, sono: · Graduate Program Generazione Talenti Vendite · Graduate Program Junior Buyer Si tratta di percorsi altamente formativi, mirati a sviluppare capacità personali, commerciali, organizzative e manageriali. L’iter, della durata di un anno, permetterà anche di acquisire le competenze necessarie per raggiungere posizioni di responsabilità.

Maggiori informazioni sulle figure ricercate saranno comunicate il giorno dell’evento, mentre ulteriori informazioni sui percorsi di inserimento e formazione in Azienda sono consultabili sul sito http://lavoro.lidl.it