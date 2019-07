Offerte di lavoro a Pescaria (Milano): si cercano addetti alla sala e alle casse

Sono diverse le figure ricercate in questi giorni a Pescaria, una catena di locali street food di pesce fresco che a Milano ha due sedi, in via Bonnet e in via Solari.

Si cercano addetti alla sala, alla cucina, alle casse, magazzinieri e addetti alla pescheria. Si offrono contratti full time a tempo determinato.

Qui per inviare i cv.

Pescaria è uno street food di pesce. È un progetto lanciato da Bartolo L’Abbate, patron della Pescheria Lo Scoglio, e Brainpull, agenzia di marketing e comunicazione. Nasce con l’intento di creare "un nuovo modo di mangiare buon pesce". È l’adattamento di una abitudine pugliese a una modalità di somministrazione metropolitana, appunto il fast food.