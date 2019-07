Apre una nuova pizzeria Pizzikotto a Milano: 30 assunzioni. Come candidarsi

Una nuova vita per il civico 1 di via Rosa Vergani Marelli dove, il primo agosto 2019, aprirà la seconda pizzeria Pizzikotto, già presente a Milano.

Le assunzioni

Pizzikotto è tutt’ora alla ricerca di 5 pizzaioli, 5 cuochi e 5 camerieri che si andranno a sommare ai quindici collaboratori già selezionati per formare il nuovo team del ristorante. A darne notizia è Cigierre SpA, leader in Italia nel settore della ristorazione e proprietaria dell'unico format in tutto il mondo di pizzerie-lifferie, ma anche dei marchi Old Wild West, America Graffiti, Wiener Haus, Shi’s e Temakinho.

Come è consuetudine della realtà friulana, attualmente impegnata nelle selezioni di Milano, i pizzaioli, i camerieri e i cuochi neoassunti saranno istruiti da Academy, la struttura che si occupa della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale impiegato negli oltre 350 ristoranti controllati da questo colosso della ristorazione.

"Nata per trasferire la cultura per il cibo di qualità e fornire gli strumenti idonei per un’accoglienza impeccabile, Academy garantisce una crescita professionale a ogni operatore di sala e di cucina - si legge in una nota della proprietà -. La catena Pizzikotto deve il suo successo alla genuinità delle sue pizze preparate a regola d’arte, utilizzando solo materie prime accuratamente selezionate. Nata nel 2005 in Emilia Romagna, nel 2016 è entrata a far parte dei marchi gestiti da Cigierre che l’ha acquisita con l’obiettivo di espanderne la popolarità in tutto il territorio italiano".

Così, oggi, Pizzikotto è presente anche in Piemonte, Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia, per un totale di 29 ristoranti, 30 con l'apertura del locale di via Rosa Vergani Marelli. Ma nei quasi 450 metri quadri del nuovo Pizzikotto non si assaporerà solo un’ottima pizza, proposta con impasto alto, “di mezzo”, o sottile, ma sempre lasciato maturare almeno 72 ore.

Come candidarsi

Chi desidera per far parte del team del ristorante Pizzikotto di Milano può presentare la propria candidatura sul sito cigierre.com alla sezione Lavora con noi.