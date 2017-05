Milano, offerte di lavoro: ricerca di addetti mensa e cuochi

Articolo 1, Soluzioni HR, ricerca Addetti Mensa, Cuochi e Aiuto Cuochi a Milano e hinterland, Monza e Brianza. Per reperire tali profili organizza, giovedì 25 maggio 2017 dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 17,30 a Milano presso la propria Filiale in Via Fara 20, un "Recruiting Day per il Settore Ho.Re.Ca".

L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che abbiano esperienza nelle mansioni di: • Addetti Mensa • Aiuto Cuochi • Cuochi. Requisiti: • Attestato HACCP in corso di validità • Esperienza pregressa nella mansione • Divisa/camice • Scarpe infortunistica.

Tutti coloro che desiderano partecipare sono pregati di portare con sé un curriculum vitae completo di fototessera. Per informazioni, scrivere una mail a milano@articolo1.it oppure contattare lo 02 45377901.

Articolo1 è una società italiana di servizi dedicati alle Risorse Umane presente su tutto il territorio nazionale. Nell'arco di poco più di un decennio, ha raggiunto un livello di specializzazione tale da poter offrire un supporto integrale che va dalla somministrazione alla ricerca e selezione, dalla formazione fino ai processi di outplacement e di career counseling.