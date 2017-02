Esselunga e la Rinascente: 40 posizioni di lavoro aperte, come inviare cv

Come lavorare in Rinascente o Esselunga? Diverse posizioni di lavoro sono aperte, in questi giorni, sia in Rinascente che in Esselunga, due importanti realtà del commercio milanese.

Alla Rinascente di Milano sono richieste le figure di allievi responsabili Visual merchandising, responsabili Controllo finanza, addetti alla segreteria e assistenti alle vendite. La Rinascente è una catena di store di abbigliamento, oggettistica e moda. E' una delle più note in Italia.

In Esselunga, invece, sono una trentina le posizioni aperte full time: oltre agli allievi per carriera direttiva, si cercano panificatori, baristi per i bar interni, allievi pescheria, macellai.

Qui tutte le posizioni aperte. I ruoli prevedono lo svolgimento delle operazioni necessarie alla preparazione e alla vendita assistita e a libero servizio dei prodotti, al fine di garantire il massimo livello di qualità sia in termini di prodotto sia di servizio. Il tutto attraverso un programma di formazione che comprende attività d'aula, formazione sul campo, affiancamenti a professionisti del settore, si acquisiscono le competenze e gli strumenti necessari a diventare un professionista del settore.