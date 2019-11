Offerte di lavoro da Scalo Milano: si cercano store manager, commessi e addetti ristorazione

Commessi, addetti alla ristorazione e responsabili di negozio. Sono solo le figure ricercate a Scalo Milano. Per selezionare i candidati è stato organizzato un job day che si svolgerà mercoledì 20 novembre, allo Spazio F-Hub, dalle 10 alle 18.

Come partecipare alla selezione

Per prendere parte alla giornata di selezione, organizzata in collaborazione con Afol Metropolina, è possibile candidarsi per le posizioni aperte online sul sito di Scalo Milano. Se la propria candidatura dovesse essere valutata positivamente, si riceverà un'email di convocazione da presentare al 'job day'.

"Le attività commerciali e i brand presenti in Scalo Milano - si legge online - necessitano di diversi profili professionali da inserire con diverse tipologie contrattuali nelle aree fashion, design, food. Per tutte le posizioni si richiede una buona conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi".

Per inoltrare la propria candidatura è necessario compilare un modulo online, allegare il proprio curriculum e una breve presentazione di sé. Gradita - precisano da Scalo - una videopresentazione di massimo 30 secondi.