Stage alla Regione Lombardia: 36 posti per neolaureati, come candidarsi

Selezioni aperte fino al 16 gennaio alla Regione Lombardia per 36 tirocinati. Gli stage, a carattere formativo e di orientamento, sono rivolti a neolaureati, hanno durata annuale e non sono rinnovabili. Diverse le aree in cui verranno svolti gli stage, dall'analisi delle politiche alla comunicazione e relazione esterne, passando per l'amministrazione e le relazioni europee.

Come candidarsi

Ai tirocini, che saranno di supporto agli organi consigliari, potranno candidarsi laureati (triennali o magistrali) con età non superiore ai 30 anni, che non abbiano conseguito il titolo da più di 36 mesi, con una votazione con inferiore al 90% del punteggio massimo previsto per ciascun corso di laurea. I candidati, inoltre, come si legge sul bando del consiglio regionale dovranno essere cittadini italiani o europei. Conditio sine qua non anche il godimento dei diritti civili e politici e la conoscenza dell'inglese.

Per candidarsi è necessario redigere la domanda di partecipazione in carta semplice, utilizzando il modulo prestampato ad hoc, e poi spedirla al consiglio regionale della Lombardia - Ufficio Organizzazione e Personale, via F. Filzi, 22, 20124 Milano. Per tutti i dettagli leggere attentamente il bando del consiglio regionale.

Borse di studio

Ai tirocinanti è assegnata dal consiglio regionale una borsa di studio dell’importo corrispondente al 60% dello stipendio tabellare iniziale lordo del personale regionale appartenente alla categoria D, pari ad 14.338 euro annui lordi, corrisposta in quote mensili. Due dei tirocini si svolgeranno presso la sede di Bruxelles; per questi l’importo della borsa di studio sarà incrementato del 50% e sarà pari a 21.582 euro annui lordi.