Nuovo mega centro dell'e-commerce Yoox sulla Teem: 900 posti di lavoro

Yoox Net-A-Porter si accinge ad aprire l’hub destinato a creare 900 nuovi posti di lavoro che, dal 2016 in avanti, ha realizzato lungo il tracciato di A58-TEEM (33 chilometri da Melegnano ad Agrate Brianza) interconnesso con A1 Milano-Bologna, A4 Torino-Trieste e A35-BreBeMi.

Appaiono, infatti, ormai prossimi all’inaugurazione il polo logistico, gli uffici direzionali e le boutique virtuali che il colosso dello shopping online ha concentrato a Landriano (Pv) all’interno del sito progettato e costruito da Valoig nei pressi del Casello di Vizzolo Predabissi e delle strade gratuite connesse ad A58-TEEM. L’imminenza dell’entrata in esercizio del complesso (46.000 metri quadrati di superficie, otto milioni di euro di investimenti) è accreditata non solo dal fatto che è terminata la fase di rifinitura ma anche dalla circostanza che YNAP ha avviato la selezione delle 300 figure da inserire in organico entro l’estate 2018.

Il leader del luxury fashion (nove milioni di clienti fidelizzati in 180 Paesi) effettuerà le altre 600 assunzioni annunciate tra il 2019 e il 2020 privilegiando i residenti nel territorio al confine tra SudMilano, Lodigiano e Pavese scelto per ubicare l’hub tenendo in debito conto l’accelerazione nei trasporti impressa da A58-TEEM. L’Internet Company sta cercando, comunque, sia lavoratori da impiegare nei magazzini adibiti alla movimentazione delle merci sia personale da assegnare ai reparti direzione, assistenza, programmazione e multimedia che troveranno spazio nel polo tecno-logistico a bassissimo impatto ambientale.